Jandarma Çocuk Dergisi tanıtıldı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, çocuklara jandarmanın tanıtılması, güncel ve kültürel konularda bilgilendirilmeleri ve okurken eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan “Jandarma Çocuk Dergisi” Adana İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısmı ile Basın Halkla İlişkiler Kısmı personelince sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ziyaret edilerek, çocuklara hediye edildi.



Okul yöneticileri ve öğrenciler tarafından karşılanan jandarma personeli, çocuklarla sohbet ederek, jandarmayı tanıtıcı bilgilendirmede bulundu.



Sınıf sıralarında çocuklarla oturan jandarma personeli Jandarma Çocuk Dergisi'ni çocuklarla birlikte inceleyip, anı ve tecrübelerini paylaştı.



Ayrıca, çocuklar jandarma aracı ile gezdirilerek eğlendi. Kaynak : İHA