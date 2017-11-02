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İstifa eden belediye başkanının yerine gelen isim belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Recep Altepe'nin istifasının ardından Alinur Aktaş seçildi.

Siyaset / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:54
İstifa eden belediye başkanının yerine gelen isim belli oldu

Bursa'da Recep Altepe'nin istifasının ardından Vali İzzettin Küçük'ün çağrısıyla toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Ak Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Bursa'nın yeni başkanı olarak seçti.



CHP'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

AK Parti Grup Sözcüsü Ercan Barutçuğlu, mecliste başkanlık seçimi yapıldığını, polemik yapmaya gerek olmadığını söyledi. AK Parti'li üyeler CHP Sözcüsü Erdal Aktuğ'a, 'Burada demogoji yapmayın' dedi. Bunun üzerine sözlü tartışmalar büyüdü. Mikrofonların kapatılması üzerine ayağa kalkan ve aday çıkarmayan CHP'li üyeler polemik üzerine salonu terk ettiler.


İzzettin KüçükRecep AltepeBelediye BaşkanıBelediye Meclisi


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