USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

İstanbullular müjde: Pastırma yazı geliyor

İstanbul'da hafta sonu yağmur, önümüzdeki hafta ise pastırma yazı yaşanması bekleniyor.

Yaşam / 02 Kasım 2017 Perşembe 11:25
İstanbullular müjde: Pastırma yazı geliyor

İstanbul'da güneşli günlerin haftasonu itibariyle yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Önümüzdeki hafta (6-17 Kasım) ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi, pastırma yazı yaşanması bekleniyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıkuzeybatı kesimlerde artacak fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.

Marmara BölgesiDoğu AnadoluBatı KaradenizDoğu KaradenizPastırma Yazı


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı