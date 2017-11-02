İstanbullu Gelin 23. yeni bölüm fragmanı (3 Kasım 2017)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 23. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi İstanbullu Gelin 23. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 23. yeni bölüm 3 Kasım 2017 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 23. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İşte İstanbullu Gelin 23. Yeni Bölüm Fragmanı



İstanbullu Gelin'den beklenen görüntüler geldi. Yayın tarihine 2 gün kala yayınlanan İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı, Boran Konağı'nın yeni olaylara gebe olduğunun sinyalini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.Yaklaşık bir dakika süren fragmanın son saniyeleri ise şok etkisi yarattı. Merdivenlerden yuvarlandığı görülen İpek'in o duruma nasıl geldiği merak konusu oldu.Süreyya, İpek'i merdivenlerden mi itti? İpek bebeğini kaybedecek mi? Süreyya, Esma Sultan'dan sonra Boran erkekleri tarafından da mı dışlanacak? Tüm bu soru işaretleri İstanbullu Gelin 23. Bölümünde netlik kazanacak.