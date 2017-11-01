USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

İranlı yönetmen Banietemad sinemaseverlerle buluşacak

Bu yıl 7.si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nin kapanış töreninde, Rakhshan Banietemad'a 'Onur Ödülü' takdim edilecek

Kültür-Sanat / 01 Kasım 2017 Çarşamba 17:55
İranlı yönetmen Banietemad sinemaseverlerle buluşacak

İran'ın ödüllü kadın yönetmeni Rakhshan Banietemad, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' alacak.

Banietemad'ın ödülü, Malatya Büyükşehir Belediyesince 9-16 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin kapanış töreninde takdim edilecek.

Adı Farsça'da 'parlak' anlamına gelen yönetmen, 15 Kasım'da ise en sevilen filmlerinden 'Mavi Yaşmaklı'nın gösteriminin ardından Yeşil Sineması'nda Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Bu filmle uluslararası alanda üne kavuşan ve festivalin jüri üyelerinden olan oyuncu Fatemeh Motemed Aria'nın da katılacağı söyleşinin oturum başkanlığını İran sineması uzmanı Doç. Dr. Sabire Soytok üstlenecek.

Birçok belgeselin ardından, bürokrasiyi eleştirdiği ilk uzun metraj filmi 'Erişim Dışı'na imza atan Banietemad, filmlerinde yoksulluk, savaş ve haksızlık gibi toplumsal sorunlarla mücadele eden kadınlara değinmesiyle tanınıyor.

Venedik Film Festivali'nde, 2014 yılında 'En İyi Senaryo Ödülü' kazanan yönetmen, özgün film dili ve toplumsal eleştirideki cesaretiyle dikkati çekiyor.

Kaynak : AA

İranUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı