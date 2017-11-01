İranlı yönetmen Banietemad sinemaseverlerle buluşacak

İran'ın ödüllü kadın yönetmeni Rakhshan Banietemad, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' alacak.



Banietemad'ın ödülü, Malatya Büyükşehir Belediyesince 9-16 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin kapanış töreninde takdim edilecek.



Adı Farsça'da 'parlak' anlamına gelen yönetmen, 15 Kasım'da ise en sevilen filmlerinden 'Mavi Yaşmaklı'nın gösteriminin ardından Yeşil Sineması'nda Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak.



Bu filmle uluslararası alanda üne kavuşan ve festivalin jüri üyelerinden olan oyuncu Fatemeh Motemed Aria'nın da katılacağı söyleşinin oturum başkanlığını İran sineması uzmanı Doç. Dr. Sabire Soytok üstlenecek.



Birçok belgeselin ardından, bürokrasiyi eleştirdiği ilk uzun metraj filmi 'Erişim Dışı'na imza atan Banietemad, filmlerinde yoksulluk, savaş ve haksızlık gibi toplumsal sorunlarla mücadele eden kadınlara değinmesiyle tanınıyor.



Venedik Film Festivali'nde, 2014 yılında 'En İyi Senaryo Ödülü' kazanan yönetmen, özgün film dili ve toplumsal eleştirideki cesaretiyle dikkati çekiyor.



Kaynak : AA