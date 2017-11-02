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IKBY'den yeni teklif

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Erbil ve Bağdat arasında anayasa çerçevesinde nihai anlaşmaya varılana kadar Suriye arasındaki gayriresmi sınır kapısı Fişhabur'un ortak bir mekanizmayla kontrol edilmesini teklif etti.

Dünya / 02 Kasım 2017 Perşembe 10:46
IKBY'den yeni teklif

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı'nın, Erbil ve Bağdat arasında anayasa çerçevesinde nihai anlaşmaya varılana kadar IKBY- Suriye arasındaki gayriresmi sınır kapısı Fişhabur'un ortak bir mekanizmayla kontrol edilmesini teklif ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Erbil'in müzakereleden çekildiğine yönelik açıklamalarının asılsız olup, Bağdat'ın Erbil heyetiyle bir anlaşmaya ulaşma niyetinde olmadığı iddia edildi.



Açıklamada Erbil'in geçen salı günü Bağdat'ta, 'Tüm cephelerde ateşkesin ilan edilmesi, anayasada ilgili maddeler uygulamaya konulana kadar tartışmalı bölgelerin ortak güçlerce denetlenmesi, Irak anayasası çerçevesinde nihai anlaşmaya varılıncaya kadar her iki taraf arasında güvenin sağlanması ve iyi niyetin göstergesi için geçici süreliğine IKBY-Suriye arasındaki gayriresmi sınır kapısı Fişhabur'a Peşmerge-Irak askeri ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sevk edilmesi' teklifini sunduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, IKBY müzakere heyetinin, yapılan anlaşma taslağının tamamından geri çekildiğini duyurmuştu.

IKBY hükümeti ise sınırların teslimi konusunda Erbil ve Bağdat'ın herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını bildirmişti.

Kaynak : AA

AnayasaMüzakereBağdatIrakHabur Sınır Kapısı


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