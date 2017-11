Hamsi tezgahlarında soğuk hava bereketi

Doğu Karadeniz'de havaların soğumasıyla balıkçı tezgahlarında daha çok yer bulmaya başlayan hamsi, vatandaşlardan rağbet görüyor.



Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan Karadenizli balıkçılar, geçen aylarda bol miktarda avlayamadıkları hamsiyi son günlerde ağlarına çekmenin sevincini yaşıyor.



Kilogramı bir hafta önce 15 lirayı bulan hamsi, balıkçıların son iki günde yaptığı avın ardından tezgahlarda 5 liradan satılmaya başlandı. Kimi balıkçının ise 3 kilogramını 10 liradan satışa sunduğu hamsi, Trabzon Balık Pazarı'na gelen vatandaşların da en çok tercih ettiği balık oldu.



Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda hamsinin genellikle Sinop ve çevresinde görüldüğünü söyledi.



Mutlu, 'Şu anda Karadeniz'in her bölgesinde parça parça avlanma yapılıyor. Bu avlanma açısından iyi bir gösterge. İlerleyen zamanlarda kar yağması havayı daha da soğutacak. Havaların daha da soğumasıyla hamsi göçünün uzayacağını, avın daha da iyi derecede olacağını düşünüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.



Balığın bol avlanmasının her zaman fiyatları etkilediğine dikkati çeken Mutlu, 'Fiyatlar düşük olunca talep de yüksek oluyor. Zira kilogramı 15 liradan satılan bir hamsiye vatandaş da ilgi göstermiyor. Bu ayları, geçen yıla göre kıyasladığımızda hamsinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hamsinin bollaşması fiyatları daha da geriye çekecektir.' diye konuştu.



- 'Biz de memnunuz vatandaş da'



Trabzon Balık Pazarı'nda 20 yıldır satış yapan Sedat Çakıroğlu, hamsinin daha da bol satılacağını düşündüklerini ifade ederek, 'Çünkü geçen sene böyle hamsi olmamıştı. Ucuz ve bol avlanan hamsiden biz de memnunuz vatandaş da.' ifadelerini kullandı.



Balık satan Mehmet Örseloğlu ise hamsinin bu derecede iyi av vermesinin herkesi mutlu ettiğini anlatarak, 'İnşallah bu şekilde devam eder. Biz de bu bollukta satarız. Diğer illere göre Trabzon'da fiyatlar çok güzel. Burada 5 lira olan hamsi, nakliye ve diğer masraflar eklendiğinde diğer şehirlerde daha yüksek fiyata satılabiliyor.' dedi.



Mehmet Can da hamsi avının şu sıralar Karadeniz'de Rize ve Giresun arasındaki bölümde yapıldığını belirtti. Hamside tercih edilen boyutun biraz daha fazla olduğunu dile getiren Can, bunun da havaların daha da soğumasıyla gerçekleşeceğini kaydetti. Kaynak : AA