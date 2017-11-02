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Hakkari'de çatışma

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

Güncel / 02 Kasım 2017 Perşembe 08:55
Hakkari'de çatışma
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada, biri ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlara devam ediliyor.
Kaynak : İHA

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