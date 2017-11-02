'Games Week İstanbul' başladı

'Games Week İstanbul', Yeşilköy Fuar Merkezi'nde açıldı.



Türk oyun geliştiricilerinin teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini hızlandırmayı, standartlarını, başarılarını ve uluslararası ölçekte popülerliğini arttırmayı hedefleyen fuara, İran, Hindistan, Çin ve Rusya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerden oyun geliştiriciler de katıldı.



Ortombo Teknoloji ve Oyun Ekipmanları Kurucusu Mustafa Gemici, yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda oyun dünyasında simülasyonda, sanal gerçeklikte çığır açıldığını söyledi.



Fuarda dünyanın en büyük markalarını tanıttıklarını belirten Gemici, 'Müşterilerimiz yeni ürünleri görüyor, deniyor. Transmaster direksiyonlarla yeni oyunları tecrübe ettiriyoruz. Amacımız oyunun hakkını vermek ve sanal gerçeklikte birebir o duyguyu hissettirmek. Örneğin direksiyonsuz yarış oyunu oynamak komik oluyor. Direksiyonla tepkileri alarak, aracı hissederek vites atarak, pedala, gaza, frene basarak oynadığınızda iş daha zevkli oluyor.' diye konuştu.



Fuara katılan Türkiye Drone Sporlar Derneği kurucularından Kadir Can Tayfun, özellikle son dönemde dronlara olan ilginin arttığını söyledi.



Tayfun, Türkiye'de drone kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek, 'Türkiye'de 40 ve 50 bin arasında olan drone kullanıcı sayısını 200 binlere çıkarmak istiyoruz. Bunun için pistler kurup yarışlar yapıyoruz. Dronesevenler için ücretsiz yarış eğitimi veriyoruz.Fuara drone liginde yarışan pilotlarımızı çağırdık ve eğitmenlerimiz var. Hemen hemen herkes ücretsiz olarak drone uçurma keyfini yaşayacak.' ifadelerini kullandı.



Yeni oyunlar, teknolojiler, oyun geliştirme, teknoloji sunumları, drone, şovlar, dijital gösterileri, cosplay yarışmaları, e-spor turnuvaları, oyun geliştirme seminerleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Games Week İstanbul'u 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği Games Week İstanbul, pazar gününe kadar gezilebilecek. Kaynak : AA