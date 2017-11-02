Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı' olduğu belirlenen Gürdal T. gözaltına alındı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği sözleşmeli subayların, 'Türkiye genelindeki üst düzey imamlığını' yürüttüğü tespit edilen Gürdal T, polis ekiplerince kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.



Gürdal T, Emniyet'teki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.