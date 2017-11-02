Eskişehir Barosu'nda el sıkma kavgası

Avukat Pınar Çelik Arpacı'nın yanında stajını tamamlayan avukatın ruhsat töreninde Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin'in elini sıkmayan Arpacı'nın konuşma yapmasına Baro Başkanı Öztekin izin vermedi. Arpacı'nın kolundan tutarak ona engel olmak isteyen Baro Başkanı Öztekin, “Baro başkanının elini sıkmayan avukata burada söz vermem” diyerek Avukat Arpacı'ya izin vermedi. “Bu kadar meslektaşım arasında seni kınıyorum, yazıklar olsun sana. Ben burada baroyu temsil ediyorum, sen kimsin” diyen Baro Başkanı'na Arpacı, Avukat Pınar Çelik Arpacı, ”Sizin yaptığınız icraatlardan kaynaklı sizin elinizi sıkmak istemiyorum. Bu benim tercihimdir siz ilgilendirmez” diye yanıt verdi.







Daha önce Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Komisyonu'ndaki görevine, bir daha aynı komisyonda görev almamak üzere son verilmesi nedeniyle Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin'in elini sıkmadığını söyleyen Arpacı, konuşma izni verilmemesi nedeniyle her türlü hukuki yola başvuracağını açıkladı.



Yaşanan olay sonrasında yazılı açıklama yapan Avukat Pınar Çelik Arpacı, “Meslektaşlarıma Duyurulur... Yıllarca “kadına yönelik şiddet son bulsun” diye mücadele veren bir kadın, bir avukat olarak bugün Eskişehir Barosu Başkanı Av .Rıza Öztekin tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığımı tüm Eskişehir Barosu camiasıyla paylaşmak istiyorum. 1 Kasım Çarşamba - saat 16.00'te Eskişehir Barosu ek hizmet binasında yanımda avukatlık stajını tamamlayan meslektaşımın ruhsat töreni vardı. Tören esnasında Baro Başkanının elini sıkmak istemedim. Yanımda stajını tamamlayan meslektaşıma “Bundan sonraki meslek hayatında başarılar dilemek” için konuşma yapmak istedim. Ancak Baro Başkanı Rıza Öztekin tarafından “Baro başkanının elini sıkmayan konuşma yapamaz” denilerek engellendim ve kürsüden uzaklaştırılmaya çalışıldım. Bir ruhsat töreninde meslektaşına cübbe giydiren avukatın başarılar dilemek için konuşma yapması meslek mensupları içinde bilinen bir teamüldür. Buna rağmen konuşma yapma hakkımı hatırlattığımda iteklenmek ve çekiştirilmek suretiyle Rıza Öztekin tarafından fiziksel şiddete maruz kaldım. Hatta Baro Başkanı orada bulunan baro personeline isimleri ile hitap edip talimat vererek “gereğini yapın” dedi.







Birçok konuğun ve meslektaşın önünde tarafıma türlü sözlerle psikolojik şiddet uygulandı. Bir baro başkanının; bir meslektaşına, bir kadına bu şekilde fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması hiç bir şart ve koşulda kabul edilemez' ifadelerini kullandı.



SON DÖNEMDE YAŞANAN OLAYLAR



Son dönemde Eskişehir Barosunda yaşananlar nedeniyle baro başkanının elini sıkmamasının kişisel tercihi olduğunu belirten Arpacı, 'Bilindiği gibi Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Komisyonu'ndaki görevime bir daha aynı komisyonda görev almamak üzere son verilmişti. Bu olaya dair Eskişehir Barosuna karşı açmış olduğum davada vekilliğimi yürüten meslektaşıma baro tarafından disiplin soruşturması açılmıştır. Yaşanan ve baro gelenekleriyle uyuşmayan bu haksızlıklar karşısında Baro Başkanı Av.Rıza Öztekin'in elini sıkmak istememem, hukuksuz uygulamaları temsil eden bir kimseye en hafifinden böylesi bir tepki göstermem anlaşılacaktır. Yaşanan bu olay sonrasında her türlü hukuki yola başvuracağımı Eskişehir Barosu camiasının bilgisine sunarım' dedi.



Kaynak : İHA