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Emniyet DAEŞ operasyonun bilançosunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Son 11 günde 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Güncel / 02 Kasım 2017 Perşembe 09:51
Emniyet DAEŞ operasyonun bilançosunu açıkladı

Güvenlik güçlerinin DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DAEŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre bu operasyonlarda 283 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 97'sinin Türk, 187'sinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

'Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendi. 25 ilde yapılan 96'sı Türk, 187'si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 283 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda; 66 adet el yapımı patlayıcı, 2 kilogram nevi belli olmayan toz madde, 8 adet tabanca tabancalardan 3'ü kurusıkı, 405 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için var gücüyle çalışan Teşkilatımız terör örgütü mensuplarının en kısa zamanda yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmeleri için yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürecektir.'

Terör OperasyonuDaeş


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