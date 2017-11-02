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Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı - Ertuğrul ile Atsız kapışması (8 Kasım 2017)

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:35
Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı - Ertuğrul ile Atsız kapışması (8 Kasım 2017)

TRT 1'in rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 94.bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul 94.bölümü ile yine şaşırtacak.

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul 94. Yeni Bölüm Fragmanı


Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 94.bölümü fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 8 Kasım çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

--DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94.YENİ BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR--

Diziye yeni katılan Atsız Bey, Aksakallılar'dan olacak ve bu sezon boyunca Ertuğrul Bey ve Artuk Bey'e yardım edecektir. Ares ise Ertuğrul yaşadığını öğrendiğinden beri hain planlar kurmaya başlar.

Hayme ana obaya ihtilaf yani anlaşmazlık düşmesinden korkuyor. Fakat bu olmadan Ertuğrul Bey obaya gelecektir. Sadettin Köpek Ertuğrul'un yaşadığını bu bölümde öğrenecektir. Bu bölüm aksiyon açısında kesinlikle çok dolu olacak.
 

RekorDiriliş Ertuğrul Dizisi


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