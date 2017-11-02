Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı - Ertuğrul ile Atsız kapışması (8 Kasım 2017)

TRT 1'in rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 94.bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul 94.bölümü ile yine şaşırtacak.



Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...



Diriliş Ertuğrul 94. Yeni Bölüm Fragmanı