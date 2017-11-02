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DHMİ yurt dışı açılımı

DHMİ, Bilgi Teknolojileri Başkanlığı yazılım daire Başkanlığı tarafından geliştirilen “Uçuş Bilgi Sistemi” Ekim ayında 16 havalimanında kullanılmaya başlandı. Sistemin kullanılması ile birlikte ”Uçuş Bilgi sistemi” her bir havalimanında yıllık 100 bin TL tasarruf sağlanırken sistemin yurt dışına da pazarlanacağı bildirildi.

Teknoloji / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:06
DHMİ yurt dışı açılımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme ekibince geliştirilen “Uçuş Bilgi Sistemi” Ekim ayında 16 havalimanında kullanılmaya başlandı. Sistem yolcu karşılayıcı, uğurlayıcılara, yer hizmet birimlerine uçuş bilgilerini gerçek zamanlı görsel olarak sunuyor ve her bir havalimanı için yıllık 100 bin TL tasarruf sağlıyor. Yeni geliştirilen ‘Uçuş Bilgi Sistemi' yurt içi ve yurtdışına pazarlanacak.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, sistemle ilgili resmi twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda sistemi geliştiren çalışanlarına teşekkür eden Ocak, “Geliştirilen uygulama teknolojisiyle sergilendiği uluslararası fuarlarda ilgi gören ‘Uçuş Bilgi Sistemi' yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak. Küresel marka DHMİ'yi, yolcularımıza tüm teknolojik imkanları sunarak hizmet verecek ileri düzeye taşıyan bütün arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Kaynak : İHA

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