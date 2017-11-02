Çıplak fotoğrafla şantaj yapan karı-koca yakalandı

14 Ağustos'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziantep'te oturan Ekrem Y. (48) barda konsomatris olarak çalışan Hatice G. (39) ile içki içip eğlendikten sonra cinsel ilişkiye girmek için evine gitti. Bir süre sonra eve gelen Hatice G.'nin eşi Metin G. (47), Ekrem Y.'yi bıçak çekip dövdükten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaparak bankadaki 30 bin lirasını, Nevzat A.'nın hesabına (38) havale etti.



Bu olayın ardından Hatice G. aynı yöntemle Mustafa İ.'yi (57) de evine götürdü. Burada da eve gelen kardeşler Yılmaz A. (37) ve abisi Nevzat A., Mustafa İ.'nin de çıplak fotoğraflarını çekip 60 bin liralık senete imza attırdıktan sonra 2 ayrı boş senete de imza attırıp 9 bin 500 lirasını aldı.



Hatice G. ve Metin G.'nin aynı suçlardan yakalandığı, şüphelilerin 28 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA