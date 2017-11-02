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CIA, Bin Ladin'in günlüğünü paylaştı

CIA, 2011’de Usame Bin Ladin’in Pakistan’daki evine düzenlenen baskında ele geçirilen günlüğünü resmi sitesinde paylaştı.

Dünya / 02 Kasım 2017 Perşembe 11:03
CIA, Bin Ladin'in günlüğünü paylaştı

CIA, 2011 yılında Usame Bin Ladin'in Pakistan'daki evine düzenlenen baskında 470 bin belge ele geçirilmişti. Bin Ladin'e ait bir günlük ve 180 bin adet yazılı belge olduğu belirlenirken, aralarında konuşma pratikleri, El Kaide tarafından çeşitli amaçlarla alınmış ses kayıtları ve resimlerden oluşan 79 bin sesli ve görsel kayıt bulunduğu ifade edildi.

CIA, Bin Ladin'in günlüğü de dahil tüm belgeleri resmi sitesinde kamuoyuyla paylaştı. CIA Direktörü Mike Pompeo, şeffaflık ve kamunun El Kaide örgütü ve eski lideri hakkında bilgi sahibi olması için belgeleri paylaştıklarını bildirdi. CIA Direktörü Mike Pompeo, 'Kamuyla paylaşılan belgeler arasında, Bin Ladin'in günlüğü, El Kaide örgütünün mektupları, videolar, ses dosyaları ve diğer materyallerin var. CIA, Amerikan halkını ve ulusal güvenliği koruma yükümlülüğümüze uygun olarak bilgi paylaşmaya devam edecektir' dedi.

Kaynak : İHA

El Kaide


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