Çeyrek altın ve altın fiyatları 02.11.2017

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 156,3 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün yükseliş eğilimdeki döviz kurları ve ons altının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 157,5 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 156,3 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 156,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde 1.282 doları test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1.278,2 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar/TL'nin 3,8335'e, altının ons fiyatının da 1.281 dolara kadar yükseldiğini anımsatarak, bu durumun altının gram fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 157,5 liranın görülmesine neden olduğunu söyledi.



Altının gram fiyatında 157 liranın güçlü direnç seviyesi olduğunu belirten Memiş, 155 liranın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 bandında tuttuğunu anımsatarak, 'Fed'in kararı piyasaların beklentisi doğrultusunda oldu ve karar metnindeki ifadelerle aralık ayı toplantısında faiz artırımına gideceğinin işaretini verdiğini söyleyebiliriz.' dedi.



Faiz kararı açıklandıktan sonra dolar ve altın fiyatlarında herhangi bir dalgalanma yaşanmadığına dikkati çeken Memiş, piyasaların yeni Fed başkanın kim olacağı konusunu daha çok önemsediğini kaydetti.



Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Fed başkanını bu akşam açıklayacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.274 doların destek, 1.284 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



Bugün, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, jeopolitik risklerinde altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi. Kaynak : AA