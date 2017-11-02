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Bombalı saldırı son anda engellendi

TSK : Ağrı Doğubayazıt’ta ilçe merkezine saldırıda kullanılacağı istihbaratı alınan bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takip edildiği sırada ilçe merkezine ulaşamadan teröristler tarafından patlatılmıştır. Hasar ve zayiat yoktur.

3. Sayfa / 02 Kasım 2017 Perşembe 17:26
Bombalı saldırı son anda engellendi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin gasp ettikleri araçla Ağrı Dağı Halaç bölgesine gittiğini tespit etti. İHA'lar ile havadan takibe alınan araca, PKK'lı teröristlerin bomba yüklediği belirlendi. Bunun üzerine, olası bir eylemin önüne geçmek için bölgeye operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin geldiğini fark eden 3 terörist, aracı bırakıp kaçtı. Teröristler kaçarken, uzaktan kumandayla da araçtaki bombayı infilak ettirdi. Patlamada can kaybı yaşanmadı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği belirtildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği'nden konuya ilişkin açıklamada, 'Bölücü terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır' denildi.


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