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Bitcoin çıldırdı... Bir rekor daha..

Sanal para biriminin değeri, bugün yüzde 9,7 artışla 7,445 dolara kadar çıktı.

Ekonomi / 02 Kasım 2017 Perşembe 20:25
Bitcoin çıldırdı... Bir rekor daha..

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihte ilk defa 7,000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri, dünü 6,783 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 9,7 artışla 7,445 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece, sanal para biriminin değeri hafta başından bu yana yüzde 21 artış gösterirken, bu senenin başından itibaren de yüzde 665 değer kazandı.

Ayrıca, Bitcoin'in değerinin 4,000 dolar seviyesinden 5,000 dolara yükselmesi 15 gün alırken, 5,000 dolar seviyesinden de ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra Bitcoin'in 7,000 dolar seviyesine ulaşması ise 13 gün sürdü.

Uzmanlar, ABD'li finans devi CME Group'un Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığına işaret ederek, sanal para birimine olan talebin arttığını vurguladı.

Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi CME Group tarafından yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici kurumların onayının beklendiği bildirildi.

Kaynak : AA

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