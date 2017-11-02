USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Belçikalı belediye başkanından Türklere özür

Belçika’nın Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, PKK sempatizanları ve Türkler arasında yaşanan olaylardan dolayı Anvers’te yaşayan Türklerden özür diledi.

Dünya / 02 Kasım 2017 Perşembe 17:30
Belçikalı belediye başkanından Türklere özür

Belçika'nın Anvers kenti Belediye Başkanı Bart De Wever, geçtiğimiz günlerde meydana gelen PKK sempatizanları ve Türkler arasındaki olaylara ilişkin Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Belçika Başkanı Basir Hamarat ile görüştü. Wever, olayların ele alındığı görüşmede, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan tatsız olaylardan üzüntü duyuyorum, olaylar esnasında, Kanada'da olduğum için müdahale edemedim” dedi.

Wever, döner dönmez konuya müdahale ettiğini belirterek, yaşananlardan dolayı bölgedeki Türklerden özür dilediğini ifade etti.

Belçika'da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları, Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Saldırının ardından birçok Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. En az 10 yaralının olduğu saldırıda polis araya girip vatandaşları sakinleştirmişti. Olaydan birkaç gün sonra PKK sempatizanları tekrar Türklere saldırmış, terörist başı Öcalan posterleriyle sloganlar atmıştı. Çıkan kavgada 1'i polis 4 kişinin yaralı olduğu belirtilmişti. Kaynak : İHA

PolisTürklerAvrupalıBelediye BaşkanıBelçika


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı