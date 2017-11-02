Belçikalı belediye başkanından Türklere özür

Belçika'nın Anvers kenti Belediye Başkanı Bart De Wever, geçtiğimiz günlerde meydana gelen PKK sempatizanları ve Türkler arasındaki olaylara ilişkin Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Belçika Başkanı Basir Hamarat ile görüştü. Wever, olayların ele alındığı görüşmede, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan tatsız olaylardan üzüntü duyuyorum, olaylar esnasında, Kanada'da olduğum için müdahale edemedim” dedi.



Wever, döner dönmez konuya müdahale ettiğini belirterek, yaşananlardan dolayı bölgedeki Türklerden özür dilediğini ifade etti.



Belçika'da geçtiğimiz gün PKK sempatizanları, Anvers şehrindeki Türk mahallesini basıp Türklere saldırmıştı. Saldırının ardından birçok Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. En az 10 yaralının olduğu saldırıda polis araya girip vatandaşları sakinleştirmişti. Olaydan birkaç gün sonra PKK sempatizanları tekrar Türklere saldırmış, terörist başı Öcalan posterleriyle sloganlar atmıştı. Çıkan kavgada 1'i polis 4 kişinin yaralı olduğu belirtilmişti. Kaynak : İHA