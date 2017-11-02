Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya'ya bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde fuhuş yaptırıldığı için son 5 ay içinde iki kez işlem yaparak mühürlenen masaj salonunun faaliyetine devam ettiği bilgisini aldı.



Bir apartmanın 5'inci katındaki dubleks iki daireyi kiralayan masaj salonu işletmecilerinin, binanın her tarafını güvenlik kameralarıyla donattığını ve 'VIP' müşterilere jakuzili özel odalarda hizmet vermeye başladığını belirleyen polis ekipleri, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.







'Jakuzi' adı verilen operasyona bina girişindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirerek başlayan polisler, masaj salonuna gece yarısı baskın düzenledi.







Bu sırada içeride bulunanların kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri, yapılan inceleme sonucu iki ayrı gizli geçit buldu.







Geçitlerden birinin binanın asansör makine dairesine çıktığı, polis baskınları sırasında bazı özel müşterilerin bu geçit sayesinde çatı katında gizlendiği belirlendi.







Masaj salonunun dubleks katında yapılan aramada ise aynayla kaplı bir başka geçit bulundu. Aynayla gizlenmiş kapıdan içeri giren polisler, burada da 'VIP' müşteriler için hazırlanan iki ayrı odaya ulaştı.



- 'Harem' ve 'sultan masajı' adı altında fuhuş



Her iki dairede 16 masaj odası bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, jakuzilerin bulunduğu özel odalarda üç kadın ile 'harem masajı', dört kadın ile 'sultan masajı' adı altında fuhuş yaptırıldığını tespit etti.



Operasyon sırasında içeride bulunan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 14 kişi, 'zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele' kapsamında 209 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakıldı. Masaj salonunun işletmecisi olduğu belirlenen 2 kişi ise 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA