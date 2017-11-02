Başbakan Yıldırım'dan İspanyol mevkidaşına Katalonya telefonu!

Başbakan Binali Yıldırım ile İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy ile telefonla görüştü.



Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteğinin vurgulandığı görüşmede, Katalonya meselesinin İspanya'nın iç meselesi olduğu ve İspanya Anayasası çerçevesinde sorunun çözüleceğine inanıldığı belirtildi.



Yıldırım ve Rajoy'un görüşmede, çok iyi düzeyde seyreden ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesinde mutabık kaldığı aktarıldı.