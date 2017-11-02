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Bakan Fakıbaba yeni et fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba yeni et fiyatlarını açıkladı. Fakıbaba, "Kıyma 29 TL, Kuşbaşı ise 31 TL olacak. Fiyatlar en kısa zamanda devreye girecek" dedi.

Ekonomi / 02 Kasım 2017 Perşembe 11:27
Bakan Fakıbaba yeni et fiyatlarını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarında kalıcı çözümler aradıklarını söyledi ve et fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini belirtmişti. Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var" demişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. Böylece, kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak.

Tarım ve Hayvancılık BakanlığıAhmet Eşref Fakıbaba


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