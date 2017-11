Bakan Fakıbaba: Fakir insanları etle buluşturuyoruz

Fakıbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2018 bütçelerinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı gıda ve tarım ürünleri ithalatının eleştirilmesi üzerine Fakıbaba, siyasi olarak bir yerlerden bir şeyler almanın doğal bir olay olduğunu belirterek, "Tunus'a gidiyorsunuz, diyorlar ki 'Bizim size ihraç ettiğimiz mal bu kadar, ithal çok az. Siz ağabeysiniz, zeytinyağını bizden alın.' Sırbistan'a gidiyorsunuz, 'Siz Bosna Hersek'ten et aldınız, bizden de alacaksınız' diyorlar" açıklamasında bulundu.



'81 İLDE ŞUBESİ OLAN İKİ FİRMA AYNI FİYATI VERDİ'



Fakıbaba, Türkiye'nin bir yıllık et tüketiminin 1 milyon 200 bin ton olduğuna dikkati çekerek, bunun 150 bin tonunun ithal edildiğini söyledi. Et ve Süt Kurumunun (ESK) marketlere ucuz et satışı için neden iki firmanın seçildiği sorusuna Fakıbaba, "İhaleye çıkarken '81 ilde şubesi olan firmaları kabul ediyoruz.' dedik. Farz edelim ki bir firmaya veriyoruz, o firmanın şubesi Bayburt'ta yok, Bayburt milletvekili bana, 'Neden bizim ilimize de gelmiyor?' diyecek. '81 ilde şubesi olan firmalar.' dedik, iki firma aynı fiyatı verdi ve bundan dolayı biz de makul bir fiyatla bu firmalarla anlaştık. Bizim bütün ihalelerimiz açık ve şeffaftır. Yarım kiloluk kutularda 14.5 liradan kıyma ve 15.5 liradan kuşbaşı olacak. Bu, kötü bir şey mi?" yanıtını verdi.



'BİZE TEŞEKKÜR ETMENİZ LAZIM'



Milletvekillerinin ESK etlerinin marketlerde satılmasına ilişkin eleştirilerini yanıtlayan Fakıbaba, "Farzedelim ki gittiniz, et saat 11.00'de bitti. Zaten siz gitmezsiniz, ben de gitmem. 'Kasabımdan 40 liraya alırım.' dersiniz. Biz o etleri dar gelirli insanları korumak adına oraya koyuyoruz. Esasında benim hakkım yok onu tüketmeye, sizin de hakkınız yok. Esasında sizin bize teşekkür etmeniz lazım, fakir insanları etle buluşturuyoruz." diye konuştu.



'PİRZOLAYI SİZ YİYECEKSİNİZ FAKİR FUKARA KIYMA YİYECEK'



Fakıbaba, mahalle kasaplarının bu durumdan nasıl etkileneceğinin ve satılacak etlerin tanımının yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de espirili şekilde, "Pirzolayı siz yiyeceksiniz, fakir fukara kıyma yiyecek. Olay nedir, biliyor musunuz? Piyasa stabil bir fiyat yakalayacak. 3 ay sonra bir daha konuşalım. Kemikli eti bir mezbaha 23 liradan kesiyor, bir bakıyorsunuz ki 3 gün sonra 28 liraya çıkmış. Ne oluyor? Kim ne yapıyor bu piyasaya? Biz bu piyasayı regüle edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Buzağı ölüm oranlarını düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Fakıbaba, düveye daha fazla destek vereceklerini söyledi.



'BİZ ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ'



Fakıbaba, fındığın alım fiyatına ilişkin soru üzerine de "Fındığın levant cinsini 10 lira, Giresun cinsini 10.5 lira olarak açıklamamış olsaydık fındığın fiyatı kesinlikle 6 liraydı. Biz üreticiyi koruyoruz, biz üreticinin yanındayız" dedi. Küçük aile çiftçilerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Fakıbaba, şehirlerde "örnek köy" projesi yapacaklarını, kadınların tarımda istihdamı konusunda çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.



Amaçlarının iyi niyetli ve samimi şekilde insanlara hizmet etmek olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Cumartesi Aydın'da olacağım. Ben bu desteklemelerin uygulandığı bir köye hiç haber vermeden gideceğim. Her gittiğim ilde bunu yapacağım. Alarma geçsinler, yöneticiler de kendilerine çeki düzen verecek." şeklinde konuştu.

Fakıbaba, Türkiye'nin buğday üreten bir ülke olduğunu ve ithalata ihtiyacının bulunmadığına dikkati çekerek ancak bu ithal edilen buğdayı da makarna gibi başka ürünlere dönüştürerek katma değerini yükselttiklerini söyledi.



'PROJELER FAKIBABA'NIN DEĞİL, AK PARTİ'NİN PROJELERİDİR'



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önünün açık olduğunu belirten Fakıbaba, "Projeler de Fakıbaba'nın projeleri değil, AK Parti'nin kendi projeleridir ve ben bunları devam ettiriyorum, ettireceğim." dedi.



Görüşmeler sonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 2018 yılı bütçeleri komisyonda kabul edildi.