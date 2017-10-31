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ATV - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. yeni bölüm fragmanı sizlerle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanacak olan yeni bölümde neler olacağı merak konusu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Televizyon / 31 Ekim 2017 Salı 17:45
ATV - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. yeni bölüm fragmanı sizlerle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından 78. bölüm fragmanı diziseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölümünde ise aksiyon seviyesi iyice artmaya devam ediyor.

İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanı.


EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE..

Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel. Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.

HükümdarHızır


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