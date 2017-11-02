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Ankara Valiliği'nden 3 aylık yasak

Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren 3 ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinlikler yasaklandı

Yaşam / 02 Kasım 2017 Perşembe 10:04
Ankara Valiliği'nden 3 aylık yasak

Ankara Valiliği 3 aylık yasaklama süresini yaptığı açıklamayla duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, kentin muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alındı.

Yasaklamayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek, tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla 24 saat esasına göre ilimizin muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alınmıştır.

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