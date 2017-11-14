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YÖK, AİÇÜ öğrencilerine kutlama mektubu gönderdi

Ağrı’da 2017-2018 eğitim-öğretim yılında fakültelerini birincilikle kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gönderilen kutlama mektupları Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından öğrencilere verildi.

Eğitim / 14 Kasım 2017 Salı 08:48
YÖK, AİÇÜ öğrencilerine kutlama mektubu gönderdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) aldıkları puanlarla Ağrı İbrahim Ççen Üniversitesi fakültelerini birincilikle kazanan öğrencileri makamında ağırlayan ve gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerini kutlayan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eczacılık Fakültesinden Agit Eroğlu, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden Mustafa Alptekin, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) Bölümünden Ayşe Ouz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Ünal Çelik ve İslami İlimler Fakültesinden Gül Satıroğlu'na kutlama mektuplarını verdi.

Her yıl yeni açılan bölüm ve programlarla üniversitenin öğrenci sayısının arttığına dikkat çeken Rektör Karabulut, bunun yanında üniversitenin başarı çizgisini yukarılara çekebilmenin en önemli kriterinin kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek olduğunu ve öğrenci sayısına eşdeğer olarak başarılı öğrenci profilinin de arttığını söyledi.

Ayrıca Rektör Karabulut, fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere IC Vakfının karşılıksız burs vereceğini müjdeleyerek bundan sonra da başarılı öğrencileri her zaman destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

Fen Edebiyat FakültesiEğitim FakültesiÖğrenciler


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