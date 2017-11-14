USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,53 - 4,53

Türkiye-Ermenistan sınırında kuş uçurulmayacak

Türkiye-Ermenistan sınırı kameralarla izlenecek. İçişleri Bakanlığı’nca gönderilen ödenekle Türkiye-Ermenistan sınırını 7/24 izleyecek kameraların montajı tamamlandı.

Dünya / 14 Kasım 2017 Salı 12:05
Türkiye-Ermenistan sınırında kuş uçurulmayacak

Sınır güvenliği için İçişleri Bakanlığı'nca, Kars Valiliği İl Özel İdaresi'ne gönderilen ödenekle Ermenistan-Kars sınırına temel amacı dışarıdan gelecek olan tehlikeyi önceden haber verebilme olan, tehlikelerin boyutuna göre sınıflandırma yaparak ilgili sistemleri veya görevlileri harekete geçiren ‘Analitik Çevre Güvenlik Sistemi' ile adeta sınırdan kuş uçurulmayacak.

Test çalışmalarının yapıldığı Analitik Çevre Güvenlik Sistemi ile algılama mesafesi, enerjiye ihtiyaç duymadan çok uzak bölgelere aktarılabilecek. Çoklu bölge kontrolü olarak çalışan sitem, algılama alan aralıkları, her 25 metrede bir bölgeden her 400 metre de bir bölge ye kadar genişletilebiliyor. Sistem ile bölge daha güvenli hale gelecek. Kaynak : İHA

Kars ValiliğiGüvenlik Sistemi


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı