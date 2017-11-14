Turizmciler 'kış turizminde yeni ufuklar' için buluşuyor

Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde kış turizmi koridoru oluşturan 8 milyon 800 bin avro bütçeli 'Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi', geçtiğimiz aylarda İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen ulusal tanıtımların ardından, uluslararası bir kongreyle taçlandırılacak. Kış ve dağ turizmine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak 'Uluslararası Kış ve Dağ Turizmi Kongresi' 10 ülkeden yaklaşık 200 davetliyi Erzurum'da bir araya getirecek. Uluslararası düzeyde turizmcileri, akademisyenleri ve firma temsilcilerini 'Kış Turizminde Yeni Ufuklar' başlığıyla buluşturacak kongrede, Kuzey Doğu Anadolu kış turizm koridorunun ‘skisilkroad' olarak belirlenen markasının da uluslararası tanıtımı yapılacak. Türkiye'nin turizmde üçüncü hamle dönemi olarak, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 3. Turizm Şurası'na yönelik bir adım niteliği de taşıyan kongre, 2023 yılı turizm hedefleri doğrultusundaki stratejik hedeflerden biri olan ürün çeşitlendirmesi için önemli bir buluşma olacak. İngiltere, Rusya, İtalya, İran, İsveç, İsviçre, Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Avusturya'dan çok sayıda davetlinin katılacağı buluşma 15-17 Kasım tarihleri arasında Erzurum Sway Otel'de düzenlenecek.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, Avrupa Birliği destekli, Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan ve turizm bölgelerinde koridor oluşturmaya yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla birleştirilen 'Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi' bölgenin turizmdeki rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığının proje kapsamında oluşturduğu ‘Destinasyon Yönetim Organizasyonları' ile ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülüyor. Bu organizasyonlarda seyahat acentaları, yatırımcı ve girişimcilerin kış turizmiyle ilgili bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında bilgi alabilmeleri ve ziyaretçilere halkla ilişkiler hizmeti verilmesi de sağlanıyor.



Bölgesel turizm sektörüne odaklı, sağlam bir ağa sahip, kurumsal düzenlemeleri yapılmış ve iyi organize olmuş bir destinasyon oluşturulması için ihtiyaç duyulan altyapının kurulmasını öngören proje valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları, altyapı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birlikleri tarafından da destekleniyor.



Kış turizminin geliştirilerek, turist sayısının arttırılmasının hedeflendiği projeyle Erzurum, Erzincan ve Kars illerinde yeni iş imkanları sağlamak, rekabet edebilirliğin artırılması ve ekonomik kalkınmaya destek sağlamak da amaçlanıyor. Kaynak : İHA