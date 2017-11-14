Tarihi Antep evleri görücüye çıktı

Bir Alışveriş merkezi'nde açılan sergide, daha önce tarihi Antep evleri ile ilgili kitap yazar Araştırmacı Yazar- Gazeteci Ali Atalar, tarihi Antep evlerinin içerisinden ve dışından çektiği fotoğraflarını sergiledi. Unutulmaya yüz tutan tarihi evler, sanatsevrelerin yoğun ilgisini gördü. Antep evlerinin iç ve dış mimarisinin yeniden hatırlatmak amacıyla sergiyi açtığını belirten Ali Atalar, “Daha önce Gaziantep evleri ile ilgili birkaç proje yapmıştım. Kitap yazmıştım. O sırada yaptığım fotoğraf çalışmasında ciddi bir arşiv oluşturmuştum. Özellikle Gaziantep'te yok olmaya yüz tutmuş tarihi evlerin özellikle iç detaylarıyla ilgili fotoğraflar çekiyordum. Şimdide o fotoğrafların bir kısmını misafirlerle paylaşabilmek adına bir sergi talebi geldi. Burada yalnızca Gaziantep evlerinin fotoğrafları sergileniyor' dedi.



Atalar, arşivinde Gaziantep'e kültürel, ekonomik gibi bir çok alanda çok benzeyen Suriye'nin Halep kentindeki evlerin fotoğraflarının da bulunduğunu belirtti.



Kilis evlerine ait fotoğrafların da yer aldığını kaydeden Atalar, ilerleyen dönemlerde hem Kilis hem de Halep evleri ile ilgili fotoğrafları da sergilemeyi düşündüğünü kaydetti.



Ayrıca Atalar, tarihe yolculuk yapmak isteyenleri 19 Kasım'a kadar açık kalacak olan sergiye davet ederken, Cumartesi günü yeni kitabi Gaziantep'in hamam kültürü imza gününü de gerçekleştireceğini söyledi.





Serginin açılışına ise Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.



Kaynak : İHA