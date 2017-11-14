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Siyah İnci 8. Yeni Bölüm 2. Fragman (16 Kasım 2017)

Sevilen dizi Siyah İnci 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Siyah İnci 8. bölüm 16 Kasım 2017 perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak. Siyah İnci 8. yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu. İşte Siyah İnci 8. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Televizyon / 14 Kasım 2017 Salı 10:23
Siyah İnci 8. Yeni Bölüm 2. Fragman (16 Kasım 2017)

Sevilen dizisi Siyah İnci 8. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

16 Kasım 2017 perşembe günü yayınlanacak olan Siyah İnci 8. yeni bölüm 2.fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Siyah İnci 8. yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu.

İşte Siyah İnci 8. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Siyah İnci 8. Yeni Bölüm 2.Fragman


GEÇEN HAFTAKİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!!

Kenan ve Hazal aşkı alevleniyor mu?

Hazal ve Kenan farkında olmadan tekneyle kıyıdan uzaklaşırken, Vural onları görmüştür. Hala birbirlerini deliler gibi seven iki eski aşık, bunu itiraf edemeseler de, yaşayacakları büyük yüzleşme, bastırdıkları duygularını ve tutkularını depreştirir.

Karısını, Kenan'ın yanında gören Vural adeta deliye dönmüş, onların peşine düşmüştür. Kenan ve Hazal, kimsenin bilmediği, Kenan'ın inzivaya çekilmek için sık sık gittiği balıkçı kulübesine giderler…

Patlayan büyük fırtına iki aşığın hem balıkçı kulübesinde, hem de bastırdıkları, açık edemedikleri, bitmeyen aşklarında mahsur kaldıkları, yüzleştikleri ve her göz göze geldiklerinde içlerindeki tutkunun alevlendiği bir gece geçirirler. Karısının bütün bir geceyi Kenan'ın yanında geçirmesi, Vural'ı perişan etmiş, kıskançlık ve öfke nöbetlerine sevk etmiştir. Fırtınalı gece hem şehri, hem de Kenan ve Hazal'ı esir etmiştir.



Tıpkı denizde kopan fırtına gibi birbirlerine öfkelerini kusan, didişen, hiddetlenen iki aşık, sabaha karşı dinen fırtınayla birlikte durulmuş, başbaşa olmanın huzuruna, hasrete, aşka ve dinginliğe teslim olmuşlardır. Ertesi sabah yayılan haber, hem Demiroğlu hanesine, hem de Melek ve Aziz'in yüreğine bomba gibi düşmüştür. Fırtına da alabora olan tekne ve kıyıya vuran iki ceset haberi, bütün öfkeleri, küslükleri ve hırsları ortadan kaldırmış, yerini endişeye bırakmıştır. İki aşık geriye döndüklerinde, onları kıyıda, mecbur bırakıldıkları, hayat ve kaderleri karşılar adeta…

Herkes sahildedir. Büyük bir yüzleşme beklemektedir ikiliyi… Hazal ve Kenan geri dönmüştür… İçlerine gömdükleri aşkları, yarım kalan hayatlarıyla beraber… Artık bir de ortak sırları vardır… Fırtınanın ardından doğan güneşi, aynı yatakta, koyun koyuna uyanarak karşıladıklarını kimseye söylememeye yemin etmişlerdir. Geçirdikleri gece, bir sır olarak dillerine ve kalplerine mühürlenmiştir.

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