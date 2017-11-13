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Sahibinden.Com genç yeteneğini arıyor

sahibinden.com’un kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında başarılı 5 genç, sahibinden.com'da tam zamanlı çalışma fırsatı yakalayacak

Eğitim / 13 Kasım 2017 Pazartesi 12:44
Sahibinden.Com genç yeteneğini arıyor

sahibinden.com, 4. sınıf üniversite öğrencilerine ve en az 6 ay iş tecrübesi bulunan özel yetenekli yeni mezunlara yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunacak.

sahibinden.com açıklamasına göre, bir e-ticaret sitesi olmanın yanında güçlü bir teknoloji şirketi olan sahibinden.com, 4. sınıf üniversite öğrencilerine ve en az 6 ay iş tecrübesi bulunan özel yetenekli yeni mezunlara yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.

Şirketin "dev.akademi" kariyer geliştirme programına katılmak isteyen adaylar, 30 Kasım'a kadar devakademi.sahibinden.com sitesinden başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sonrası yapılacak testte yeterli puan alan 50 kişi, 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yazılım kampına katılma şansını yakalayacak. Kampa katılan adaylardan süreç sonunda başarılı olan 5 genç yetenek, sahibinden.com ailesine katılmaya ve dev.akademi kapsamında Google DevFest Season 2018’de yer almaya hak kazanacak.

Kaynak : AA

GoogleTeknolojiE-ticaret


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