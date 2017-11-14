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Rusya: ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ ile işbirliği yaptığını iddia etti.

Dünya / 14 Kasım 2017 Salı 16:10
Rusya: ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti

Suriye'de petrol savaşlarının en yoğun yaşandığı yer olan Deyrizor'da danışıklı dövüş iddiaları kuvvetleniyor. Önce PYD'nin göz dikerek askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede şimdi de ABD'nin DEAŞ'lılar ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

ABD DEAŞ'I VURMAYI REDDETTİ

Rus askeri grubunun uluslararası koalisyona iki kez başvurarak, Fırat Nehri'nin doğu kıyısındaki DEAŞ konvoylarını imha etmek için ortak operasyon düzenlemeyi önerdiğini kaydeden bakanlık, 'ABD'liler, Cenevre sözleşmesini gerekçe gösterip gönüllü olarak teslim olduklarını savundukları IŞİD militanlarını vurmayı mutlak surette reddetti.' dedi.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞINDAN İŞ BİRLİĞİ SUÇLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın son kalesi olan Suriye'nin Ebu Kemal kasabasına düzenlenen operasyonun ABD öncülüğündeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun DEAŞ'a verdiği desteği gözler önüne serdiğini belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım'da Rus ordusunun atımlarından kaçmayı başaran DEAŞ militanlarının kilometrelerce uzunluktaki konvoylarla Deyrizor'a bağlı Ebu Kemal'den Suriye-Irak sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediği sırada Rus insansız hava araçlarıyla kaydedilen fotoğrafları yayınladı.



'KOALİSYON SALDIRILARI ENGELEDİ'

Bakanlık bununla birlikte , koalisyon güçlerinin Ebu Kemal'deki DEAŞ militanlarını korumak için Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin operasyonunu engellemeye çalıştığının altını çizdi.

Açıklamada, 'Ebu Kemal'den çekilen DEAŞ militanlarının Suriye ordusunun ateşi altından güvenli bir şekilde çıkması için Rus uçaklarına koalisyon güçleri tarafından engelleme yapılmaya çalışıldı. Bu amaç doğrultusunda, koalisyon uçakları Ebu Kemal üzerindeki 15 kilometrelik hava sahasına çıkarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakları engelleme girişiminde bulundu.' ifadeleri kullanıldı.

Savunma BakanlığıTerör ÖrgütüDaeş


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