Peş peşe kritik temaslar: Önce Kuveyt sonra Katar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan'ı, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Katar'a gelen heyette yer aldı.



Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.







KUVEYT'TE NELER YAŞANDI?



Erdoğan, özel uçak "TUR" ile dün gece saat 01.30'da Kuveyt'e geldi.



Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın Beyan Sarayı’nda gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Şeyh Sabah’ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde üç konuda anlaşmaya varıldı.



İki ülke arasında, "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.



3 ALANDA İMZA



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan tarafından, iki ülke arasında "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi (KDIPA) Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah tarafından "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından "Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.



KATAR'A UĞURLANDI



Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 17.15'te Kuveyt'ten Katar'a hareket etti.



Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Katar'a gitti.