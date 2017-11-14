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Pentagon'dan Halep saldırısı açıklaması

'(Halep'te 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği pazar yeri katliamı) Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Elimizde bu konuda bir bilgi yok. Dolayısıyla Rusya veya rejimi işaret etmeyeceğiz' 'Başka güçlerin radar izlerini paylaştığımız zamanlar oldu ama bu konuda şu anda radar bilgisi paylaşmayacağız'

Dünya / 14 Kasım 2017 Salı 00:41
Pentagon'dan Halep saldırısı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Halep'te 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği pazar yeri katliamını gerçekleştiren hava saldırısı ile ilgili radar bilgilerini paylaşmayacaklarını açıkladı.

AA muhabirinin, “Halep'te 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği pazar yeri katliamını gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya ve mı yoksa rejime mi ait olduğu konusunda elinizde radar kaydı veya bir bulgu var mı?” sorusuna Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, 'Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Elimizde bu konuda bir bilgi yok. Dolayısıyla Rusya veya rejimi işaret etmeyeceğiz.' dedi.

Radar izlerinin paylaşımına da değinen Pahon, “Başka güçlerin radar izlerini paylaştığımız zamanlar oldu ama bu konuda şu anda radar bilgisi paylaşmayacağız.” ifadesini kullandı.

ABD daha önce, İdlib'in Han Şeyhun beldesinde Beşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştiren uçakların Şayrat hava üssünden kalktığını gösteren radar izlerini basınla paylaşmıştı. Kaynak : AA

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