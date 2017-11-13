USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Öfkeli koca dehşet saçtı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve çocuğunu bıçaklayarak yaraladı.

3. Sayfa / 13 Kasım 2017 Pazartesi 23:16
Öfkeli koca dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak’ta bir ikamette meydana gelen olayda H.M., tartıştığı eşini ve daha sonra da erkek çocuğunu bıçaklayarak evden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Suç aletini ele geçiren ekipler, H.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

Polis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı