Mobilden alışveriş Web'i geçti

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de mobil abone sayısı 76 milyonu aşmışken, hanelerde mobil telefon bulunma oranı da yüzde 97'ye yaklaşmış durumda. Dünya genelinde de internet kullanımında mobil cihazların bilgisayar gibi masaüstü cihazları geride bırakması, bugün yaşanan dijital dönüşümde mobilin ne denli büyük bir rolü olduğunu gösteriyor. Markaların dijitalleşme süreçlerinde teknolojik ve inovatif çözümler sunan Positive'in Kurucu Ortağı Eren Dedeoğlu, mobil cihaz ve mobil internet kullanımındaki artışın etkilerinin online alışverişler üzerinde de açıkça görüldüğüne dikkat çekti. 2016 yılında, perakende şirketlerinin internet sitelerine akıllı telefon kullanılarak gerçekleşen ziyaretlerin bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını söyleyen Dedeoğlu, “Mobil cihazlardan yapılan alışveriş, web'i geride bırakmış durumda. 2017'de gerçekleşen internet alışverişlerinin yüzde 50'den fazlasının akıllı telefonlar aracılığıyla yapılacağı öngörülüyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



'Mobil cihazlardan yapılan trafik oranları birçok sitede yüzde 50'lerin üzerine çıktı. TÜSİAD 2017 e-ticaret raporuna bakıldığında 2016 yılı itibariyle, ülkemizde e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 19'u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleşmiştir. 2021 yılı için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Halihazırda dünyada bu oranın yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve genç nüfusun da etkisi ile Türkiye'de mobil ticaretin hızla artacağı düşünülmektedir. Online alışverişlerde arama oranları mobilde yüzde 70'lere kadar çıktı. Mobil üzerinden yapılan ürün aramalarının yüzde 70'inin bir saat içerisinde satın almaya dönüştüğü düşünüldüğünde, mobilden kolay ulaşılabilirliğin önemi de net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, Positive'in altyapısını geliştirdiği bazı dikey e-ticaret sitelerinde mobil alışverişin cirosu da yüzde 50'nin üzerine çıktı. Tüm bunlar m-ticaretin giderek artan popülerliğine ışık tutan veriler. Bugün KPMG 2017 raporuna göre ABD'de gerçekleşen her üç online perakende alışverişinden birinin m-ticaret satışı olduğu gerçeği de bu verileri daha anlamlı kılıyor. Mobil cihazlardan kullanıma uygun sitelerin ve m-ticarete yönelik uygulamaların artmasının yanında, gelişen ödeme metotları da akıllı telefonlarla başarılı alışveriş deneyimi yaşamayı daha da kolaylaştıran etkenler'.



Eren Dedeoğlu, mobil aracılığıyla gerçekleşen satışlarını artırmak isteyen perakende markalarına ve e-ticaret sitelerine Positive'in önerilerini şöyle sıraladı:



Kanallarınızı mobil deneyime göre hazırlayın



Dijitalleşme adımında tüm kanalların mobile hazırlanması gerekiyor. Responsive veya mobil uygulama gibi bir ayrıma gitmek yerine hangi sıra ile yayına çıkacağına karar vermelisiniz. Kullanıcıya her yerden aynı bilgi ile ulaşmak markalar için olmazsa olmazdır. Birinden birini seçmek değil aynı anda hayata geçirmek veya peşi sıra hem responsive hem de mobil uygulamayı hayata geçirmek gerekir.



Mobil sitenize hız kazandırın



Mobil kullanıcılar masaüstü kullanıcılarına göre bir siteyi üç kat daha hızlı terk ediyor. Mobilde bir işlemi tamamlamak için bir süre beklemeleri gerekiyorsa mutlaka kullanıcılarınızı sistem durumu ile ilgili bilgilendirin. Mobilde 1 saniyelik hız artışının ciro üzerinde yüzde 5 oranında etkisi olduğunu unutmayın.



Kullanıcı deneyimine odaklanın



Mobil kullanıcı arayüzlerinizi hazırlarken görsellik kadar kullanılabilirliğe de öncelik verin. Kullanıcıyı en kısa adımda sonuca yönlendirin. Tasarımın her aşamasında küçük ekran faktörünü göz önüne alarak, büyük parmak ve dokunmatik ekran sorunlarına dikkat edin.



Arama sonuçlarında üst sıralarda olun



Mobil kullanıcılarının yüzde 48'i başlangıç noktası olarak arama motorlarını kullanıyor. Mobil sitenizin içerik ve kodlamasının 'mobil dostu' olarak yapılması mobil aramalarda daha etkin sonuç almanızı sağlayacaktır. Sitenizin SEO skorunu ölçün ve yüksek tutmaya çalışın.



Kanallarınız arasında etkileşimi güçlendirin



Mobil stratejinizi belirlerken kanallarınız arası etkileşimi artırın, içeriklerinizi güncelleyin. Kullanıcılar bugün bir mağaza adresi öğrenmek için veya mağazada bir ürün stokta var mı diye bakmak için gelip alışveriş yapmayabilir ancak yarın da alışveriş yapmak için geleceklerdir. Bu yüzden mobilde de kullanıcının aradığı tüm ihtiyaçları karşılayacak içeriklerinizi çeşitlendirip, geliştirin. Aynı zamanda omni-channel bir altyapı kullandığınızda web sitenizde gezinen kullanıcı mağazanıza geldiğinde onu tanıyıp mobil aracılığı ile ona özel fırsatlar sunabilirsiniz.



Lokasyon servislerini kullanın



Tüketicilerin yüzde 31'i mağazaların yerini mobil telefonları aracılığı ile buluyor. Onları en yakın mağazaya yönlendirmeniz hatta aradığı ürünün o mağazada bulunup bulunmadığını bildirmeniz, kullanıcının mobil siteniz ile yaşadığı deneyime büyük katkı sağlayacaktır. Lokasyon servislerini kullanarak kullanıcılarınızın nerede olduğunu bilip onların ihtiyaçlarına özel iletişimler kurabilirsiniz.



Mobil ödeme seçenekleri sunun



Mobil ödeme seçeneklerinizi artırın. Ayrıca kart kaydetme seçeneği de sunarak tek tıklama ile ödeme kolaylığı sağlayıp kullanıcılarınızın alışverişlerini hızlandırın. Güvenilir bir altyapı ile kart saklama sistemi ile kullanıcılar yüzde 30'dan fazla tekrarlayan satın alma yapmaktadır.



Alternatif teslimat seçenekleri sunun



Teslimatlarda kullanıcı beklenti ve taleplerine önem verin. Kargo, kurye ve mağazadan teslimat gibi farklı seçenekleri sunun. Mobilden alıp aynı gün mağazadan teslim alma gibi omni-channel özelliklerinizi geliştirin.



Mobil ödeme sayfalarınızı sürekli analiz edin ve optimize edin



Sepetten sonraki ödeme sayfalarınızda kullanıcıya sadece ihtiyacı kadar bilgiyi gösterin ve ihtiyacınız kadar bilgiyi alın. Mobil deneyimde en önemli konunun akıcı şekilde bilgileri doldurup kullanıcıyı hedefe ulaştırmayı yani satın almayı sonuçlandırması olduğunu unutmayın. O yüzden her türlü kullanıcı kitlesi ile testler yapın, analizler yapın ve sonuçlarını önemseyip ona göre geliştirmeler yapın. Kullanıcının alışkanlıkları değiştikçe sizin de ona göre geliştirme yapmanız gerekir. Kaynak : İHA