Masal ödülleri sahiplerini buldu

Düzce Merkez'de eğitim gören ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 5 ve 6'ıncı sınıf öğrencilerinin katıldığı Masal Yazma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından verildi.



Yarışmaya katılan 947 eser arasından yapılan değerlendirme sonucunda;



İlkokullar arası kategoride, Atatürk İlkokulu Nazlı Gülse Salihoğlu, Gölormanı İlkokulu Elanur Ay, Fatih İlkokulu Belinay Sivrikaya, Ortaokullar arası kategoride, İsmetpaşa Ortaokulu Beren Yılmaz, Yeşiltepe Ortaokulu Alanur İslamoğlu, Şıralık Vatan Ortaokulu Nurse Erdoğan dereceye girdi. Kaynak : İHA