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Mahmut Tanal: Kırmızı sarı yeşil özgürlüğün simgesidir

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Kırmızı, sarı, yeşil renkleri bağımsızlığın simgesidir" dedi.

Siyaset / 14 Kasım 2017 Salı 16:22
Mahmut Tanal: Kırmızı sarı yeşil özgürlüğün simgesidir
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak konuşma yaptı. Tanrıkulu'nun gündeminde Tahir Elçi vardı. Tahir Elçi'nin cenaze töreninde çekilen ve kendisiyle bilikte CHP'li Tanalı'ın da olduğu fotoğrafı gösteren Tanrıkulu, 'Bu fotoğraf terörsit cenazesi' diye servis ediliyor.' dedi. 

Tanrıkulu ardından sataşmadan dolayı söz isteyen bir başka CHP'li Mahmut Tanal ise konuşmasını avukkatlık cübbesiyle yaptı.

Tanal, 'O fotoğrafta rahmetli Tahir Elçi'nin cenazesinin üzerinde görülen bayrak Diyarbakır Barosu'nun flamasıdır. Diyarbakır Baraso flamasının renkleri kırmızı, sarı ve yeşil trafik işaretlerinde de vardır. Kırmızı, sarı ve yeşil; özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir. Bu nedenle 3 ülkenin bayrağı da aynı renklerdedir. Bizleri Tahir Elçi'nin cenazesine katıldığımız için terörist olarak gösteren zihniyeti kınıyoruz. ' ifadesini kullandı. 






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sezgin TanrıkuluDiyarbakır BarosuMahmut Tanal


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