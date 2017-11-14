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Mahalli idarelere memur alımında yeni düzenleme

Mahalli idarelere ilk defa atanacaklar ile belediyelerin itfaiye ve zabıta teşkilatlarına personel alınmasına ilişkin şartlar, üç ayrı yönetmelikle düzenlendi.

Güncel / 14 Kasım 2017 Salı 10:26
Mahalli idarelere memur alımında yeni düzenleme

Mahalli idarelere ilk defa atanacaklar ile belediyelerin itfaiye ve zabıta teşkilatlarına personel alınmasına ilişkin şartlar üç ayrı yönetmelikle belirlendi.

Mahalli̇ İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dai̇r Sınav ve Atama Yönetmeli̇ği̇, Beledi̇ye İtfai̇ye Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k ve Beledi̇ye Zabıta Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımları yeni düzenleme kapsamında yapılacak.

Alımlar İçişleri Bakanlığı izni ile olacak

Yeni yönetmeliğe göre mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığından izin alacak. Personel alımı için idare bünyesinde 5 kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek.

Adaylara başvurular en az 15 gün önce duyurulacak

Atama yapılacak memur kadroları ve aranacak nitelikler ülke genelinde yayın yapan bir gazetede, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, ilgili mahalli idarenin internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak.

İdare, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralayacak. Atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sınava çağrılacak.

Sınavlar, yazılı ve sözlü olacak. İtfaiye eri kadroları için ayrıca uygulama sınavı da yapılacak.

Aritmetik ortalama alınacak

Atamaya esas başarı puanı, idare tarafından yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Belediye, itfaiye ve zabıta alımlarıyla ilgili önceki yönetmeliklerle 25 olarak belirlenen yaş sınırı, 'Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak' şeklinde düzenlendi. Kaynak : AA

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