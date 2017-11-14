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Lise öğrencisi zehirli gazı temizleyen cihaz geliştirdi

Niğde'de bir lise öğrencisi, kapalı alanlarda ortaya çıkan zehirli gazları sensörler sayesinde tespit eden ve ortamdaki havayı otomatik temizleyen cihaz geliştirdi.

Teknoloji / 14 Kasım 2017 Salı 11:21
Lise öğrencisi zehirli gazı temizleyen cihaz geliştirdi

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Talha Açıkgöz, kapalı alanlarda ortaya çıkan zehirli gazları sensörler sayesinde tespit eden ve ortamdaki havayı otomatik temizleyen cihaz üretti.

Televizyonda ve çevresinde duyduğu zehirlenme olaylarından etkilenen Açıkgöz, danışman öğretmenlerinin desteği ile 'Otomatik Hava Temizleyicisi' projesi hazırladı.

Açıkgöz'ün proje kapsamında ürettiği cihaz, kapalı alanlardaki zehirli havayı sensörler sayesinde tespit edip, otomatik olarak temizliyor.

Açıkgöz, BİLSEM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bu projede amacım havada biriken duman, karbonmonoksit, karbondioksit gibi zehirli gazların otomatik olarak temizlenmesi ve insan sağlığına zararının en aza indirilmesidir.' dedi.

Projesinin bir çok alanda kullanılabilir olduğunu belirten Açıkgöz, 'Örnek olarak çakmak gazı sızdırdığımız zaman sistem çalışıyor ve otomatik olarak havayı temizlemeye başlıyor ve uyarı ışıkları yanıyor. Özellikle gübre fabrikalarında amonyaktan kaynaklanan zehirlenmeleri en aza indireceğini düşünüyorum.' diye konuştu.

BİLSEM Müdürü İsa Alıç ise geliştirilen projenin Ulusal İnovasyon Yarışması'nda finale kaldığını, BİLSEM olarak hem bilim hem de sanat alanında başarılar elde etikleri ifade etti.

Kaynak : AA

GübreKarbonmonoksitİnovasyonÇakmak Gazı


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