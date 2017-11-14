USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,53 - 4,53

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki operasyonda biri arananlar kırmızı listede yer alan 31 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Güncel / 14 Kasım 2017 Salı 13:55
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara vermiyor.

Havadan ve karadan devam eden operasyonlarda örgüte üst üste darbeler vuruldu.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 31 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristler arasında kırmızı listede yer alan Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı terörist de bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


PkkTerör Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı