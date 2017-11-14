Karaman'da KYK İl Müdürü görevden alındı!

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım Pazar sabahı saat 04.00 sıralarında Nefise Sultan Kız Yurdu’ndaki yaşanan olayların ardından soruşturma başlatıldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında yurtta şakayı başlatan 3 öğrenci tespit edilerek haklarında idari işlem başlatıldı. Dün de KYK İl Müdürü Enver Yazıbaşı’nın Karaman’daki görevinden alınarak genel müdürlük bünyesine çekildi.



Karaman KYK İl Müdürlüğü görevine ise vekaleten Yakup Koçak’ın getirildiği öğrenildi.

Kaynak : İHA