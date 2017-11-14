USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,53 - 4,53

Karaman'da KYK İl Müdürü görevden alındı!

Karaman’da kız yurdunda yaşanan şaka olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü görevinden alınarak genel müdürlük bünyesine çekildi.

3. Sayfa / 14 Kasım 2017 Salı 12:57
Karaman'da KYK İl Müdürü görevden alındı!

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım Pazar sabahı saat 04.00 sıralarında Nefise Sultan Kız Yurdu’ndaki yaşanan olayların ardından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yurtta şakayı başlatan 3 öğrenci tespit edilerek haklarında idari işlem başlatıldı. Dün de KYK İl Müdürü Enver Yazıbaşı’nın Karaman’daki görevinden alınarak genel müdürlük bünyesine çekildi.

Karaman KYK İl Müdürlüğü görevine ise vekaleten Yakup Koçak’ın getirildiği öğrenildi.
Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı