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İYİ Parti'nin TBMM başkan adayı Yusuf Halaçoğlu

TBMM Başkanlığı seçiminde İYİ Parti'nin adayı Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu.

Siyaset / 14 Kasım 2017 Salı 10:56
İYİ Parti'nin TBMM başkan adayı Yusuf Halaçoğlu

Sözcü'de yer alan habere göre Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti de Halaçoğlu'nu aday gösterme kararı aldı.

Halaçoğlu'nun ismini Akşener'in önerdiğini belirten İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray şunları söyledi: 'Genel Başkanımız Meral Akşener bu şerefli makama yakışır adaylardan biri olarak Kayseri Milletvekilimiz Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu önerdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı da oybirliği ile Sayın Yusuf Halaçoğlu'na Millet Meclisi Başkanlığına aday olması hakkında tavsiye kararı aldı. Sayın Halaçoğlu bundan onur duyacağını belirtti ve bugün müracaatını yapacak. Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun!'

Halaçoğlu, MHP'de olduğu dönemde Meclis Başkanlığı seçiminde CHP adayı Deniz Baykal'a oy vermemesini, "Dinsiz partinin adayına oy verdi diyeceklerdi" şeklinde savunmuştu.

MHP'li Halaçoğlu, bu sözlerinden sonra MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Tbmm BaşkanlığıYusuf Halaçoğluİyi Parti


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