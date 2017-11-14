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İstanbullu Gelin 25. Yeni Bölüm Fragman (17 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm 17 Kasım 2017 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Dizi / 14 Kasım 2017 Salı 10:06
İstanbullu Gelin 25. Yeni Bölüm Fragman (17 Kasım 2017)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm 17 Kasım 2017 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 25. Yeni Bölüm



ŞİDDET SAHNESİ OLAY OLDU

Cuma akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin'in son bölümünde Adem'in eşi Dilara'yı dövdüğü sahneler aile içi şiddet sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Fırat Tanış'ın canlandırdığı Adem, eşi Dilara'yı önce tokatladı ardından feci şekilde darp etti. Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in rol aldığı İstanbullu Gelin'deki o sahneler sosyal medyada çok tartışıldı.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan korkunç olay sonrası Süreyya ve Faruk cehennem azabı yaşamaktadırlar. Esma, Garip'ten gelen telefonla hayatının en büyük defterini kapatmaya hazırlanırken bambaşka bir oyunun içine düşer. Başı belaya giren Murat'a ise hiç beklemediği birisi destek çıkar. Dilara, Reyhan'ın sözlerinden rahatsızdır. Küçük bir tartışma, Adem'in evinde inanılması güç olayların yaşanmasına sebep olur. Günün sonunda Fikret'in yapacağı hamle herkes için çok tehlikeli olacaktır.


 

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