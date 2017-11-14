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İsmail Kahraman, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Siyaset / 14 Kasım 2017 Salı 19:19
İsmail Kahraman, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, "Her zamanki nezaket içerisinde, karşılıklı anlayış içerisinde görüşlerimizi paylaştık. Ben inanıyorum ki, 26. dönem ikinci devresi de çok daha güzel olacak. Hepimizin hedefi Türkiye’nin daha ileri gitmesi, hukuk devleti olarak, demokratik cumhuriyet olarak, anayasa esaslarına, evrensel hukuk kaidelerine dayalı çalışmalar yapacağız. Kendilerinin ana muhalefet partisi lideri olarak destekleri çok mühim. Meclis’te iyi bir dönem geçiririz diyorum" dedi.

Kaynak : İHA

Hukuk DevletiAnayasaCumhuriyetMuhalefet


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