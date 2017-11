Hortum mağdurlarına müjdeli haber

Antalya'nın Demre, Kumluca, Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen hortum ve dolu büyük çaplı hasara yol açarken, 31 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Hasarın boyutu gün ağardığında daha net ortaya çıkarken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba, “Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir” dedi.



“Ön hasar tespit çalışması en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır”



Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerindeki ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması yaptığını söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Ahmet Fakıbaba, 'Antalya'nın Demre, Kumluca, Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde dün saat 21.30 sıralarında oluşan hortum ve dolu, bölgede büyük çaplı hasara yol açmıştır. Meydana gelen afetler, bu beş ilçemizde yerleşim yerleriyle beraber başta seralar olmak üzere bazı tarımsal alanlar olumsuz etkilemiştir. Finike ilçesinde ayrıca narenciye bahçeleri de hasar görmüştür. Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlüklerimiz, tüm ekipleriyle bölgede ön hasar tespit çalışmaları yapmaktadırlar. Kaç çiftçimizin etkilendiği ve ne kadar alanın zarar gördüğü şeklindeki ön hasar tespit çalışması en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Kesin hasar tespiti ise önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Tespit çalışmaları tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.



“Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir”



Meydana gelen hortum ve dolu afetleri, tarım sigortaları kapsamında olduğunu ifade eden Fakıbaba, “TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapmaktadırlar. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Ayrıca 2017 yılında afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi için Borç Ertelenmesi Kararnamesi, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıştır. Meydana gelen hortum ve dolu afetinden etkilenen Antalyalı çiftçilerimiz de bu Kararnameden faydalanabileceklerdir” diye konuştu.



“Afette can kaybı olmaması tek tesellimizdir”



Bölgedeki gelişmelerin hükümet ve bakanlık tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Ahmet Fakıbaba, yazılı açıklamasını şu şekilde tamamladı:



“Valimiz, İl Müdürümüz ve diğer tüm yetkililer olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır. Bu afette can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Bu vesileyle dolu ve hortum felaketinden etkilenen bütün üretici kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor kendilerine geçmiş olsun diyorum.” Kaynak : İHA