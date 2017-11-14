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Fazilet Hanım ve Kızları 23. Yeni Bölüm Fragman (18 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm 18 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 14 Kasım 2017 Salı 09:52
Fazilet Hanım ve Kızları 23. Yeni Bölüm Fragman (18 Kasım 2017)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm 18 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Fazilet Hanım ve Kızları 23. Yeni Bölüm Fragmanı


Star TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan yerli dizi Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm büyük ilgi görüyor.

Dizide bu hafta yaşanan gelişmeler heyecan uyandırdı. Hazan'ın Yağız'a komşu olması, Hazan aşkıyla yanıp tutuşan Yağız için yeni bir duygusal sınav oldu. Fazilet ise yalıdan kovulmasına rağmen masumiyetini kanıtlamaya çabaladı. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlanırsa haberimizde bulabilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazan'ın Yağız'a komşu olması, Yağız ve Sinan için altından kalkması kolay olmayan bir şoka dönüşürken, abi kardeş arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükselir. Hazan, Sinan'ın canını yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmazken, Yağız için Hazan'ın yanı başında olmasıyla yeni bir duygusal sınav başlamıştır.

Fazilet Hanım ve Kızları DizisiFragmanStar Tv


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