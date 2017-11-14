Erhan Timuroğlu yakalandı

İstanbul'da, kız kardeşini başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla 10 aydır aranan Erhan Timuroğlu, gözaltına alındı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de 28 Şubat'ta banka çalışanı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla aranan Erhan Timuroğlu'nun saklandığı adresi tespit etti.







Polis ekiplerince Sancaktepe'deki adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli Erhan Timuroğlu ile yanındaki C.A. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 Kalaşnikof tüfeği, 1 tabanca ve sahte kimlikler ele geçirildi.



Erhan Timuroğlu hakkında 'kasten öldürme', 'uzun namlulu silahla işyeri kurşunlama' suçlarından arama kararı olduğu bildirildi.



Ataşehir'de 28 Şubat'ta banka çalışanı Ceylan Timuroğlu yatağında başından vurularak öldürülmüş, cinayeti işlediği iddia edilen ağabeyi Erhan Timuroğlu hakkında arama kararı çıkartılmıştı.









