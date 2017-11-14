Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 3,8888 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 3,8688'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,8745 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 yükselişle 4,5225'ten, sterlin/TL de yatay bir seyirle 5,0788'den işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, İngiltere'de ekim ayı TÜFE, Almanya'da kasım ayı ZEW endeksleri, Avro Bölgesi eylül ayı sanayi üretimi, Avro Bölgesi 3. çeyrek büyüme ve ABD'de ekim ayı ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.



Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği konferansta başta ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Mario Draghi olmak üzere konuşma yapacak merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının da izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek, 3,90'ın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.



Kaynak : AA